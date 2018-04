About 250,000 Israelis visited nature reserves and national parks across the country on Tuesday.

The popular nature reserves visited were Ein Gedi, Ein Feshkha (Einot Tzukim), Banias, Nahal Snir, Avshalom Cave and Ein Afek, while the most visited national parks were Gan Hashlosha (Sachne), Masada, Beit Guvrin, Caesarea, Ashkelon and Yarkon.