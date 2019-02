Blue and White party candidate list for Knesset released

The Blue and White party candidate list for the Knesset was released Thursday.

1. Benny Gantz

2. Yair Lapid

3. Moshe Bogie Ya'alon

4. Gabi Ashkenazi

5. Avi Nissenkorn

6. Meir Cohen

7. Miki Haimovich

8.

9. Yoaz Hendel

10. Orna Barbivai

11. Michael Biton

12. Chili TroPper

13. Yael German

14. Zvi Hauser

15. Orit Farkash-Hacohen

16. Karin Elharar

17. Meriav Cohen

18. Yoel Razvozov

19. Asaf Zamir

20. Izhar Shay

21. Elazar Stern

22. Mickey Levy

23. Omer Yankelevich

24. Pnina Tamano-Shata

25. Gadeer Mreeh

26. Ram Ben Barak

27. Alon Shuster

28. Yoav Segalovich

29. Ram Shefa

30. Boaz Toporovsky

31. Orly Fruman

32. Eitan Ginzburg

33. Gadi Yevarkan

34. Idan Roll

35. Yorai Lahav Hertzano

36. Moshe "Mutz" Matalon

37. Einav Kabla

38. Aliza Lavie

39. Itzhak Ilan

40. Tehila Friedman

41. Hila Shay Vazan

42. Moshe Kinley Tur Paz

43. Ruth Wasserman Lande

44. Zehorit Sorek

45. Alon Tal

46. Michal Cotler Wunsh

47. Anat Knafo

48. Yair Farjun

49. Deborah Biton

50. Idit Wexler

51. Vladimir Beliak

52. Keren Gonen