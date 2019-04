Twelve people were hurt

אלפי פלסטינים מפגינים בגבול רצועת עזה במסגרת "צעדות השיבה" השבועיות, מתוכם מאות בודדות של פלסטינים שנמצאים סמוך לגדר הגבול. 12 מפגינים נפצעו עד כה במהלך העימותים.

Thousands of Palestinians were protesting at the Israel-Gaza border Friday, as part of the weekly "March of Return' demonstrations".

A handful of protesters went up to the border fence, which Hamas has in recent weeks tried to prevent. Some 12 people were hurt during clashes at the border.